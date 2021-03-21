Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelinde COVID-19 vaka sayısı 25 bin 36 artarak 930 bin 517'ye çıktı. Ülke genelinde son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 22 bin 643’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra iyileşenlerin sayısı 873 bin 595 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 26 milyon 507 bin 942 kişiye COVID-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar 3 milyon 862 bin 333 kişiye ilk doz COVID-19 aşısı uygulanırken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 626 bin 473 oldu.

Koronavirüs araştırmasına 12 milyon dolar bütçe ayrıldı

Ontario eyaletinde atık sulardan COVID-19 verileri elde etmeyi esas alan araştırma başlatıldı.

Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesince yürütülen araştırmaya, eyalet hükümetince 12 milyon Kanada doları bütçe ayrıldı.

McMaster Üniversitesi Mühendislik Uygulama ve Teknoloji Okulundan Prof. Gail Krantzberg, COVID-19’a dair verilerin sağlık merkezlerine ulaşmasından günler hatta haftalar önce atık sularda saptanabildiğine dikkat çekti.

"Bu haliyle bir erken uyarı sistemi görevi gören atık sular, salgınla ilgili neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak anlamamıza yardımcı olacak ve bu konudaki kapasitemizi geliştirecek."

13 akademik ve araştırma kurumuyla paylaşılacak

Eyalet hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Ontario'daki belediyelerden alınan atık su örneklerinin test edilmesi için gözetim ağı oluşturuldu. Veriler, 13 akademik ve araştırma kurumuyla paylaşılarak analiz edilecek.

Bu, yerel halk sağlığı birimlerinin potansiyel COVID-19 gelişmelerini tanımlama, izleme ve yönetme becerisini geliştirecek.