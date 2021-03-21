Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 06:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'da sokaklar karıştı: Polis, müdahalede zorlandı
[Fotoğraf: AFP]
Ukrayna'da göstericiler, aşırı sağcı aktivist Sternenko'nun tutuklanmasını protesto etti. Başkent Kiev'deki devlet başkanlığı ofisinin önünde toplanan binlerce gösterici, ofisin camlarını kırdı, polise ses bombası attı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göstericiler aşırı sağcı aktivisit Sergey Sternenko'nun tutuklanmasına tepki gösterdi, Sternenko'nun serbest bırakılmasını istedi.
Binlerce gösterici, ofisin duvarlarını boyadı, ellerindeki havai fişekleri, ses bombalarını polise fırlattı, ofisin girişindeki tabelayı ateşe vermeye çalıştı.
[Fotoğraf: AFP]
Polis, binanın kapı ve pencerelerine de zarar veren göstericilere müdahale etmekte zorlandı.
Eski bir milletvekilini kaçırmakla suçlanan Sternenko, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Etiketler: Ukrayna
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