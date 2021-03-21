Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 15:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avustralya'da fare istilası: Acil eylem planı istendi
Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istedi.
Fare istilasının, yoğun yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.
Çiftçiler, sayıları yarım milyonu bulan farelerin mahsulleri yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Hükümetten acil eylem planı istendi.
[Fotoğraf: DHA]
Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hastanın, fareler tarafından ısırıldığı bildirildi.
Etiketler: Avustralya
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