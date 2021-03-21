Fare istilasının, yoğun yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Çiftçiler, sayıları yarım milyonu bulan farelerin mahsulleri yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Hükümetten acil eylem planı istendi.

[Fotoğraf: DHA]

Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hastanın, fareler tarafından ısırıldığı bildirildi.