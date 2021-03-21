Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki mevcut durumun ele alındığı görüşmede, barış süreci masaya yatırıldı.

Austin, Afganistan'da artan şiddet olaylarından dolaylı kaygılı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani de barış için ülkede yaratılan fırsatı en şekilde değerlendireceklerini belirtti.

Trump, ülkeden ayrılma için 1 Mayıs tarihini vermişti

Afganistan'da en büyük yabancı askeri varlığa sahip ülke olan ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da anlaşma imzaladı.

Trump yönetimi, NATO içinde istişare etmeden ve müttefiklerine danışmadan 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmayla 1 Mayıs 2021'e kadar Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağı taahhüdünde bulundu. Taliban da buna karşılık çekilmeye kadar yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etti.

Geçen bir yıl zarfında, Afganistan hapishanelerinden yaklaşık 5 bin Taliban mahkumu tahliye edildi, Taliban'ın esir tuttuğu 1000 kişi serbest kaldı ve ABD de asker sayısını önemli ölçüde azalttı.

Usul ve yöntemde uzlaşı sağlandı

Afgan tarafları, Doha'da Eylül 2020'de başlayan ve ocak ayında ilk turu tamamlanan müzakerelerde usul ve yönteme ilişkin uzlaşı sağladı. Ancak, 22 Şubat'ta tekrar başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, öncelikle Taliban'ın eylemlerini sonlandırmasını ve kapsamlı ateşkese gidilmesini şart koşuyor.

Taliban, takvimin işlemesini talep ediyor

Taliban ise ABD ile yaptığı Doha anlaşmasına uyarak yabancı güçlere saldırmadığını vurguluyor ve takvimin işletilmesini istiyor.

Yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar ülkeden ayrılması, bir geçiş yönetimi kurulması, mahkumların serbest bırakılmasını talep eden Taliban, lider kadrolarının BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü ve terörist şahıslar listelerinden çıkartılmasını bekliyor.