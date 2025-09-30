Puslu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2025 06:12

Filistin, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladı

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladı ve bir anlaşmaya varılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Filistin, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladı

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada Filistin'in, ABD Başkanının, barışa giden bir yol bulacağına inandığı ve Gazze savaşının sonlanması için ABD, bölge ülkeleri ve ortaklarla birlikte çalışmaya, olumlu ve yapıcı etkileşim kurmaya hazır olduğu dile getirildi.

Gazze ile ilgili varılacak anlaşmanın, "toprak ilhakını ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesini önleme, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verme, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki topraklar ile kurumların tek çatı altında toplanmasını" içermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, işgale son verilmesi ve İsrail ile bağımsız Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil barışın yolunun açılması gerektiği vurgulandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
NASA uzaydan son mesajını 350 milyon kilometre uzaktan aldı
09:34
Altının gramı 5 bin 165 liradan işlem görüyor
09:31
ChatGPT, ebeveyn denetimlerini devreye aldı
09:28
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:28
Kapadokya'da arazi araçlı turlara kota sınırlaması getirildi
09:26
Dünyanın büyük kentlerinde aşırı sıcak günler yüzde 25 arttı
Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ