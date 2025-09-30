Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
Dünya
AA 30.09.2025 01:38

Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke ortak açıklama yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığını" bildirdi.

Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisinin açıklanmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Trump'ın liderliği ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının" memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu belirtilerek, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı.

Bakanların bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit ettiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar ayrıca, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma, Gazze'ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail'in tam geri çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze'nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını içermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır."

