ABD Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planını açıkladı

ABD Başkanı Trump, soykırımcı Netanyahu'yu 4'üncü kez Beyaz Saray'da kabul etti.

Görüşme sırasında Trump'ın 20 maddelik ateşkes planı duyuruldu.

Trump geçen hafta New York'taki görüşmede plana katkı sunan ülkeleri saydı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğuna özel bir vurgu yaptı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Güçlü bir adam, iyi bir adam." dedi.

Trump'ın Gazze planı nedir?

Filistinliler Gazze'yi terketmeye zorlanmayacak.

İsrail Gazze'yi ilhak etmeyecek.

Gazze Şeridi'ne derhal tam yardım gönderilecek; yardım Birleşmiş Milletler ve Kızılay aracılığıyla ulaştırılacak.

Gazze'ye geçici uluslararası güç konuşlandırılacak. Bu yapı; ABD, Arap devletleri ve uluslararası ortaklardan oluşacak.

Hamas rehineleri teslim edecek. İsrail de bin 700 esir ve 250 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Gazze'nin yeniden imarı

Trump ekonomik kalkınma planı oluşturulacaklarını açıkladı.

Gazze'de kamu hizmetleri ve belediyelerin günlük işleyişinden, teknokratlardan oluşturulacak geçiş komitesi sorumlu olacak. Bu komite, Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan oluşacak.

Yeni bir uluslararası geçiş organı olan "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek ve gözetlenecek. Barış Kurulu'nun başkanlığını Donald Trump üstlenecek.

Komitenin üyeleri arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de olması öngörülüyor.

Netanyahu, Trump'ın planını kabul ettiğini açıkladı.

Hamas ise "Gazze barış planı ile ilgili yazılı bir bildirim almadık" açıklamasını yaptı. Hamas'a göre, plan İsrail'in vizyonuna daha yakın.