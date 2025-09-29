Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu

Charlotte-Mecklenburg emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı çalışanlarının Avrupa'dan gelen American Airlines uçağına dün sabah bakım yaptığını ifade etti.

Yetkililer, çalışanların bakım sırasında uçağın iniş takımında ceset bulduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği, ölüm nedeni ya da uçağın Avrupa'nın hangi kentinden geldiğine ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, kişinin kaçak yolcu olma ihtimali üzerinde durduklarını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Havalimanı yönetimi, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu ve soruşturmaya destek vereceklerini duyururken, American Airlines da polisle işbirliği içinde olduklarını açıkladı.