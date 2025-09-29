Hafif Sağanak Yağışlı 14ºC Ankara
Dünya
AA 29.09.2025 21:08

Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu

Avrupa'dan ABD'ye gelen American Airlines hava yolu şirketine ait bir uçağın iniş takımında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Charlotte-Mecklenburg emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı çalışanlarının Avrupa'dan gelen American Airlines uçağına dün sabah bakım yaptığını ifade etti.

Yetkililer, çalışanların bakım sırasında uçağın iniş takımında ceset bulduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği, ölüm nedeni ya da uçağın Avrupa'nın hangi kentinden geldiğine ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, kişinin kaçak yolcu olma ihtimali üzerinde durduklarını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Havalimanı yönetimi, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu ve soruşturmaya destek vereceklerini duyururken, American Airlines da polisle işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

