BM: Gazze'deki durum ahlaki, siyasi ve yasal olarak kabul edilemez

Alakbarov, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" konulu oturumunda konuştu.

"Gazze Şeridi genelinde İsrail askeri operasyonlarının tırmanması beni dehşete düşürüyor." diyen Alakbarov, İsrail saldırılarının Filistinlilere eşi benzeri görülmemiş bir oranda ölüm ve yıkım getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Alakbarov, "Gazze'de kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin öldürülmesini kınıyorum. Gazze'deki durum ahlaki, siyasi ve yasal olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki dayanılmaz düzeydeki acı ve yaşam koşullarıyla birlikte korkunç insani durum karşısında dehşete düştüğünü belirten Alakbarov, Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğunun altını çizdi.

Alakbarov, İsrail'in, Gazze genelinde hızlı ve engelsiz insani yardım erişimini sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek, yardımların dağıtılması konusunda da BM ve ortaklarının "kanıtlanmış ve ilkeli bir planı" olduğuna dikkati çekti.

Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmanın asla haklı gösterilemeyeceğini ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirten Alakbarov, Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında nüfusun zorla yerinden edilmesini, her türlü etnik temizliği de şiddetle reddettiğini kaydetti.

Alakbarov, İsraillilerin Filistinlilerin topraklarını gasbetmesine ve Batı Şeria’nın ilhakını destekleyen adımlara da dikkati çekerek, "İsrail yerleşimlerinin hiçbir yasal geçerliliği yoktur ve uluslararası hukukun ve BM kararlarının açık bir ihlalini teşkil etmektedir. Filistin Devleti'nin topraklarını sistematik olarak daraltmakta ve İsrail'in hukuka aykırı işgalini daha da derinleştirmektedir." dedi.

İsrail’in yıkım, yerinden etme ve günlük yaşamı felç eden kısıtlamalarının Filistinlilerde hayal kırıklığı ve umutsuzluğu körüklediğini vurgulayan Alakbarov, bu uygulamaların insan hakları ihlali olduğunu belirterek, İsrail’in uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.