Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2025 16:24

Trump: ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Trump: ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi ABD'den "çalındığını" vurgulayan Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etmesi için Netanyahu'ya baskı yapacağı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi, Azerbaycan’ın Gebele şehrinde düzenlenecek
17:00
Numan Kurtulmuş: AB'ye tam üyeliğimiz Türkiye'den çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır
16:29
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:59
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver ile görüştü
15:39
AYM'den enflasyon nedeniyle değer kaybına ilişkin pilot karar
15:22
Denizlerde gemi-ray taşımacılığı
Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti
Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ