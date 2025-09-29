Çok Bulutlu 22ºC Ankara
AA 29.09.2025 13:18

Gazze Sağlık Bakanlığı: 361 sağlık çalışanı İsrail hapishanelerinde kayıp

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının hapishanelerde “zorla kaybedildiğini” duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı: 361 sağlık çalışanı İsrail hapishanelerinde kayıp

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerince Gazze’den alınan sağlık personelinin cezaevlerinde son derece ağır koşullarda tutulduğu belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin nerede ve hangi şartlarda olduklarının gizlendiği, aileleri ve insan hakları kuruluşlarının kendilerine ulaşmasının engellendiği vurgulandı.

Filistinli sağlık çalışanlarının kötü muameleye maruz bırakıldığı ve durumun “felaket boyutuna ulaştığı” kaydedildi.

Bakanlık, uluslararası toplum ile insan hakları örgütlerine çağrı yaparak, İsrail’e baskı kurulmasını ve sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

