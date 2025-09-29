Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2025 13:06

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak, 66 bin 55'e çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 ölü ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 305 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571'e, yaralananların sayısının da 18 bin 817'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 55'e, yaralıların 168 bin 346'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in 252 gündür saldırdığı Cenin Mülteci Kampı'nda 63 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
13:48
Farklı sanat dallarının birleşimiyle ortaya çıkan "neva" ile ahşap eserler üretiyor
13:45
Türkiye, Gazze'ye yardıma giderken su alan teknedeki yolcuları tahliye etti
13:37
Gazze Sağlık Bakanlığı: 361 sağlık çalışanı İsrail hapishanelerinde kayıp
13:31
Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
13:20
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hukukçuları dinleyecek
Karada, havada, denizde yerli askeri motor dönemi
Karada, havada, denizde yerli askeri motor dönemi
FOTO FOKUS
Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ