Dünya
AA 29.09.2025 20:19

Küresel Kararlılık Filosu: Dünyanın dört bir yanından, tek vücut halinde yelken açıyoruz

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, "dünyanın dört bir yanından, tek vücut halinde yelken açıyoruz" sloganıyla video paylaştı.

Küresel Kararlılık Filosu: Dünyanın dört bir yanından, tek vücut halinde yelken açıyoruz

Küresel Kararlılık Filosu, dünyanın farklı ülkelerinden Filo'ya katılım sağlayan kişilerin videosunu paylaştı.

"Dünyanın dört bir yanından, tek vücut halinde yelken açıyoruz" başlığıyla paylaşılan videoda, Güney Afrika, Maldivler, Pakistan, İngiltere, Malezya, Fas, Türkiye ve Endonezya’dan katılan aktivistlerin isimlerini söyledikleri görüntülere yer verildi.

Videoda farklı ülkelerden aktivistler, sırasıyla yaptıkları konuşmalarda, "Siyonist güçlerin her türlü fiziksel saldırısına, yıldırma girişimine veya psikolojik savaşına rağmen Gazze’ye doğru küresel filoya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktivistler, Küresel Kararlılık Filosu’nu "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için barışçıl, şiddet içermeyen bir eylem" olarak nitelendirdi.

Küresel Kararlılık Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Kararlılık (Sumud) Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

OKUMA LİSTESİ