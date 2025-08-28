Açık 26ºC Ankara
Dünya
AA 28.08.2025 10:46

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 300 koyun çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyünde, bölgedeki çobanlara saldırarak 300 koyunu çaldığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 300 koyun çaldı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, fanatik Yahudiler, Kefr Malik’in doğusundaki Ayn Samiye bölgesinde Filistinli çobanlara saldırdı.

İsrailliler, bölgede hayvancılıkla uğraşan Halid Guneymat ve Mustafa Rebia’ya ait 300 koyunu gasbetti. Çobanlardan Mustafa Rebia, karşı koymaya çalıştığı sırada İsrailliler tarafından darbedilerek yaralandı.

Görgü tanıkları, bölgedeki İsrail askerlerinin, yaralanan Rebia’ya müdahale için gelen ambulansın geçişine izin vermediğini aktardı.

Öte yandan başka bir İsrailli grup, Ramallah’ın doğusundaki Taybe köyüne baskın düzenleyerek çevreye zarar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artış dikkati çekiyor.

Fanatik Yahudiler sık sık Filistin köyleri ve beldelerine saldırarak evleri, araçları ateşe veriyor. İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı silahlı saldırılar da düzenliyor.

Birleşmiş Milletlere göre, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da en az 13 Filistinli İsrailli gaspçılar tarafından öldürüldü.

İsrail Batı Şeria Gazze
