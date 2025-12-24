Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde topçu ateşi ve hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynakların ve görgü tanıklarının AA'ya aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri araçlar ve helikopterlerinden de Bureyc Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus ile Refah kentlerinde Filistinli vatandaşların evlerine ağır makineli tüfekle ateş açıldı.

Kuzeydeki Cibaliye kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgenin doğusunda ise insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 3 Filistinlinin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.