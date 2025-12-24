Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.12.2025 12:58

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 Filistinli yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde topçu ateşi ve hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynakların ve görgü tanıklarının AA'ya aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri araçlar ve helikopterlerinden de Bureyc Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus ile Refah kentlerinde Filistinli vatandaşların evlerine ağır makineli tüfekle ateş açıldı.

Kuzeydeki Cibaliye kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgenin doğusunda ise insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 3 Filistinlinin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
ASELSAN, ihracatta ilk 30 hedefiyle rekorlara koşuyor
13:51
Tarihi komisyonun görev süresi uzatıldı
13:34
Elektronik sigara ve şans oyunları reklamlarına karşı mücadele güçlendirilecek
13:28
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
13:22
Atıl taşlık araziler tarıma kazandırılıyor
13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ