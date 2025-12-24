Puslu 8.9ºC Ankara
Dünya
AA 24.12.2025 11:48

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da temmuz ayında öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde, temmuz ayında öldürdüğü bir Filistinlinin evini yıktı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da temmuz ayında öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Nablus'un kuzeybatısındaki Bazariya beldesine bir buldozer eşliğinde girdiğini, bu esnada Cenin ile Nablus şehirlerini birbirine bağlayan yolun kapatıldığını belirterek, bunun da bölgedeki eğitim sürecini aksattığını kaydetti.

İsrail ordusunun, beldedeki baskınında temmuz ayında öldürdüğü Malik İsmail Salim’e ait evi yıktığı aktarıldı.

İsrail ordusu 10 Temmuz'da, Beytüllahim'in güneyinde, Filistinlilerin gasbedilen toprakları üzerinde kurulan Gush Etzion yerleşiminde, Salim'i ve bir başka Filistinliyi, "bıçaklama ve silahlı saldırı düzenledikleri" iddiasıyla öldürmüştü.

İsrail ordusu, alıkoyduğu 2 kişinin naaşını da henüz teslim etmedi.

İsrail Batı Şeria
