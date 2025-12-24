Puslu 9.3ºC Ankara
AA 24.12.2025 12:57

Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı planladığını açıkladı.

Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, Lavoçkin adlı uzaycılık şirketiyle anlaşma imzalandığı belirtildi.

Lavoçkin ile anlaşma kapsamında ortak çalışmalar yürütüleceğine işaret edilen açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedeflemektedir. Proje, sürekli işleyen bilimsel bir Ay istasyonunun kurulması ve uzun vadeli bir Ay keşif programına geçiş yolunda önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi arasında Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

