Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 28.08.2025 09:49

İtalyan gazetesi, Baykar ile Leonardo ortaklığını manşete taşıdı: Dronların Ferrarisi

İtalya’nın önde gelen yayınlarından Panaroma Gazetesi, Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo arasındaki ortaklığı manşetine taşıdı. İtalya'da bulunan Leonardo fabrikası ve Türk insansız hava araçlarına geniş yer verildi.

İtalyan gazetesi, Baykar ile Leonardo ortaklığını manşete taşıdı: Dronların Ferrarisi

İtalya'daki fabrikanın anlatıldığı haberde Türk insansız hava aracı TB3'ün özelliklerinden övgüyle bahsedildi.

TB3 insansız hava aracının son montajının ocak ayında İtalya'daki fabrikada yapılacağı ifade edildi.

"İtalyan-Türk süper dronlarının fabrikasında yolculuk" manşetiyle haberi verdi. "Bu fabrika dronların Ferrari'si" ifadesi kullanıldı.

İtalya'da bulunan Leonardo fabrikası ve Türk insansız hava araçlarına geniş yer verildi.

Leonardo'nun açıklamasına atıfta bulunarak "Önümüzdeki on yıl içinde, insansız savaş uçakları ve hava araçları için Avrupa pazarının 100 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor." denildi.

Küresel ihracatın yüzde 65'ine hakim

Leonardo-BAYKAR ortak girişiminin, potansiyeli 100 milyar dolar olan Avrupa pazarına hava araçları üretimini garanti edeceği belirtildi.

BAYKAR'ın küresel ihracatın yüzde 65'ine hakim olduğu vurgulanan haberde, TB3 insansız hava aracının son montajının ocak ayında İtalya'daki fabrikada yapılacağı ifade edildi.

Fabrikada geleneksel montaj hatları yerine yüksek teknoloji kullanılan alanlar bulunduğu vurgulandı.

Haberde Türk insansız hava aracı TB3'ün özelliklerinden övgüyle bahsedildi.

 "Türk insansız hava araçları her yerde" başlığı altında da Türk İHA'larının dünyadaki başarısına geniş yer verildi.

ETİKETLER
Baykar İnsansız Hava Aracı (İHA) İtalya
Sıradaki Haber
Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
ABD, Danimarka'nın içişlerine müdahale edildiği iddialarına "Sakin olun" yanıtını verdi
10:33
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
10:20
Ekonomik güven endeksi ağustosta arttı
10:37
Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
10:37
Av sezonu öncesi balıkçı tekneleri denetlendi
10:01
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ