AA 28.08.2025 09:27

Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı

Meksika yönetimi, ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta gönderilerini geçici olarak durduracağını açıkladı.

Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı

İki ülke arasında tarifeleri önlemeye yönelik müzakereler sürerken, Meksika'dan yeni bir adım geldi.

Meksika ulusal posta servisi Correos de Mexico, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düşük değerli paketlere uygulayacağı yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta ve kargo gönderilerini askıya aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Meksika, hizmetlerin düzenli şekilde yeniden başlamasını sağlayacak mekanizmaları tanımlamak üzere ABD makamları ve uluslararası posta örgütleriyle diyaloğunu sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor ancak ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam edecek.

Aralarında Avustralya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler de yeni gümrük kuralları nedeniyle ABD'ye yapılacak posta gönderilerinin büyük bölümünü askıya alacaklarını duyurmuştu.

