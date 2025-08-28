Açık 22.1ºC Ankara
NBC News 28.08.2025 06:53

Güney Kore sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor

Güney Kore Parlamentosu, öğrencilerin sınıflarda cep telefonu ve dijital cihaz kullanmasını Mart 2026’dan itibaren yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Bu adım, gençler arasında sosyal medya bağımlılığına ilişkin kaygıların artması üzerine atıldı.

Güney Kore sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor

Ülke genelinde yapılan araştırmalara göre, ortaokul ve lise öğrencilerinin yüze 37’si sosyal medyanın günlük yaşamlarını etkilediğini, yüzde 22’si ise hesaplarına erişemediklerinde kaygı yaşadığını belirtiyor.

Muhalefetteki Halkın Gücü Partisi milletvekili Cho Jung-hun, “Çocuklarımızın sosyal medya bağımlılığı ciddi seviyede. Her sabah gözleri kan çanağı gibi; Instagram’da sabaha kadar kalıyorlar” diyerek yasa teklifini savundu.

Dünya genelinde artan yasaklar

Güney Kore, bu adımıyla dijital kısıtlamaları artıran ülkeler arasına katıldı.

Avustralya, kısa süre önce ergenlere yönelik sosyal medya yasağını genişletti.

Hollanda’da cep telefonu yasağının öğrencilerin derse odaklanmasını artırdığına dair bir araştırma yayımlandı.

Dünyanın en bağlı ülkesi

ABD merkezli Pew Research Center’a göre Güney Kore, yüzde 99 internet kullanım oranı ve yüzde 98 akıllı telefon sahipliği ile dünyadaki en dijital bağlı toplumlardan biri.

Bu nedenle gençlerdeki aşırı kullanım, hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Yeni yasa, cihazların engelli öğrenciler için ya da eğitim amaçlı kullanılmasına izin veriyor. Ancak bazı gençlik dernekleri, yasağın çocukların insan haklarını ihlal edebileceğini savunarak karara karşı çıkıyor.

Mart 2026’da yürürlüğe girecek yasayla birlikte Güney Kore, okullarda akıllı telefon kullanımına sınırlama getiren ülkeler arasında yerini alacak.

