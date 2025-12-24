Puslu 6ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.12.2025 16:47

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 200 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 200 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 200 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 712 milyon 87 bin 677,65 lira, işlem miktarı ise 1401,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 576 milyon 290 bin 14,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

