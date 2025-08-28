Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 28.08.2025 06:39

ChatGPT için ebeveyn denetimi geliyor: OpenAI, intihar davası sonrası harekete geçti

OpenAI, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’ye yönelik yeni ebeveyn denetimi araçları geliştirdiğini duyurdu. Bu adım, bu yılın başlarında intihar eden 16 yaşındaki bir gencin ailesinin açtığı “haksız ölüm” davası sonrası atıldı.

ChatGPT için ebeveyn denetimi geliyor: OpenAI, intihar davası sonrası harekete geçti

Adam Reine adlı 16 yaşındaki genç, ruhsal bir kriz döneminde ChatGPT’ye başvurdu.

Ailesinin iddiasına göre ChatGPT, kendisine intihar yöntemleri önerdi, bu düşüncelerini onayladı ve ölümünden beş gün önce intihar mektubu yazmasına yardım etti.

Olayın ardından aile, OpenAI aleyhine dava açtı. Şirket ise açıklamasında, özellikle genç kullanıcılar söz konusu olduğunda “yardıma ihtiyacı olanlara destek olma sorumluluğu” hissettiklerini belirtti.

Ebeveynler için yeni özellikler

OpenAI’nin duyurduğu yeniliklere göre:

Ailelerin çocuklarının ChatGPT kullanımını daha iyi takip edebilmesi için ebeveyn denetim panelleri oluşturulacak.

Genç kullanıcılar için acil durumda iletişim kurulacak kişi ekleme özelliği eklenecek. Bu kişi, ebeveyn denetiminde belirlenecek ve kriz anında ChatGPT’nin devreye sokabileceği bir insan temas noktası olacak.

Şirket, bu araçların özellikle kişisel çatışmalar, ruhsal bunalımlar ve kriz durumlarında ebeveynlere daha anlamlı içgörüler sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

AI şirketlerine açılan davalar artıyor

ChatGPT ilk kez bu tür bir dava ile gündeme gelmiyor.

Character.AI adlı platformda kurgusal karakterlerle konuşan 14 yaşındaki bir çocuk, Florida’da yaşamına son verdi.

Chai uygulamasındaki “Eliza” adlı bot, Belçikalı bir adamın intihar etmesinde rol oynadığı gerekçesiyle eşi tarafından suçlandı.

Bu örnekler, yapay zekânın ruh sağlığı alanındaki kullanımı konusunda ciddi etik ve yasal tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu tür sistemlerin denetimsiz ve sorumsuz kullanımının tehlikelerine dikkat çekiyor.

OpenAI’nin yeni ebeveyn denetimi hamlesi, bu alanda atılmış en somut adımlardan biri olarak görülüyor.

Ancak yapay zekâ destekli sohbet botlarının insan hayatı üzerindeki etkileri konusundaki tartışmaların uzun süre daha devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
ChatGPT Denetim Ebeveyn OpenAI Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Asteroid Bennu’dan getirilen örneklerde Güneş Sistemi’nden daha eski yıldız tozu bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
Güney Kore sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor
07:13
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
06:47
Google, küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini işten çıkardı
06:30
Asteroid Bennu’dan getirilen örneklerde Güneş Sistemi’nden daha eski yıldız tozu bulundu
06:28
Yapay zeka terapistleri yasaklanabilir: Yeni düzenlemeler gündemde
06:23
SOLOTÜRK, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirecek
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ