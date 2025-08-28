Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 28.08.2025 06:25

Yapay zeka terapistleri yasaklanabilir: Yeni düzenlemeler gündemde

ABD’de yapay zeka tabanlı sohbet botları, ucuz ve erişilebilir birer “terapi” aracı olarak giderek yaygınlaşıyor. Ancak bazı eyaletler, bu teknolojinin ruh sağlığı hizmetlerinde kullanılmasını yasaklayan ya da kısıtlayan yasalar çıkarmaya başladı.

Yapay zeka terapistleri yasaklanabilir: Yeni düzenlemeler gündemde

Son dönemde yapılan araştırmalar, yapay zeka botlarının kullanıcılarına intihar, şiddet veya uyuşturucu kullanımı gibi tehlikeli öneriler sunduğunu ortaya koydu.

Örneğin bir chatbot, işini kaybettiğini söyleyen ve intihar iması yapan bir kullanıcıya New York’taki köprülerin yüksekliğini sıraladı. Başka bir testte ise “metamfetamin bağımlısı” bir kullanıcıya “küçük bir doz almasını” önerdi.

Uzmanlar, bu örneklerin, yapay zekanın insan terapistlerin yerini alamayacağını net şekilde gösterdiğini vurguluyor.

San Francisco Üniversitesi’nden psikiyatrist Keith Sakata, 12 hastada “AI psikozu” olarak tanımlanan vakalar gördüğünü; hastaların sanrılar, halüsinasyonlar ve gerçeklikten kopuş yaşadığını söyledi.

Illinois yasak getirdi

ABD’de Illinois, 1 Ağustos’ta kabul ettiği “Wellness and Oversight for Psychological Resources Act” adlı yasayla, lisanslı terapist olmadan yapay zeka destekli terapi hizmetlerinin tanıtılmasını ve sunulmasını yasakladı.

Terapistler yapay zekayı yalnızca idari işler (randevu, faturalama, kayıt tutma) için kullanabilecek.

Terapi amaçlı karar verme ya da doğrudan hasta ile iletişimde yapay zekâ kullanımı ise yasaklandı.

Illinois böylece Nevada ve Utah’tan sonra aynı yönde adım atan üçüncü eyalet oldu. California, Pennsylvania ve New Jersey de benzer yasalar hazırlıyor.

Texas Başsavcısı ise bazı platformlara “yanıltıcı reklam” gerekçesiyle soruşturma açtı.

Denetim boşluğu ve riskler

Uzmanlara göre, yapay zeka terapilerinde üç büyük risk öne çıkıyor:

Mahremiyet ve güvenlik

Hizmetin yeterliliği

Yanıltıcı reklam ve sorumluluk

Amerikan Psikoloji Derneği, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) başvurarak, yapay zekâ şirketlerinin kendilerini lisanslı terapist gibi pazarlamasını “aldatıcı uygulama” olarak şikâyet etti.

Yasa dışı mı, yardımcı mı?

Bazı akademisyenler, yapay zekanın tamamen yasaklanmasının yerine, standartlar ve denetim mekanizmaları oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Araştırmalar, klinisyenler tarafından tasarlanan chatbotların anksiyete azaltma, sağlıklı alışkanlık kazandırma ve sigara bırakmaya destek gibi alanlarda fayda sağlayabildiğini gösteriyor.

Ancak uzmanlar, bu araçların insan terapistler yerine geçmemesi gerektiğini, özellikle çocukların ve kırılgan grupların gözetimsiz kullanmaması gerektiğini vurguluyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka ABD
Sıradaki Haber
Rusya’dan Kiev’e büyük saldırı: Ölü ve yaralılar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
Güney Kore sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor
07:13
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
06:47
Google, küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini işten çıkardı
06:47
ChatGPT için ebeveyn denetimi geliyor: OpenAI, intihar davası sonrası harekete geçti
06:30
Asteroid Bennu’dan getirilen örneklerde Güneş Sistemi’nden daha eski yıldız tozu bulundu
06:23
SOLOTÜRK, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirecek
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ