Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları, evleri hedef aldı, insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un merkezini ve doğusunu topçu bombardımanı ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyindeki Et-Tina Caddesi'ne düzenlediği saldırıda yardım bekleyen 4 Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim kontrol noktasına düzenlediği saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kissufim ve Netzarim bölgelerinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırılarda ise 1'i çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölge halkını göçe zorlamaya devam ediyor.

Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail, bu ay Zeytun Mahallesi'nde 1500'den fazla evi yıktı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, ay başında Gazze kentini işgal planını onaylayan İsrail'in kentte yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail'in 6 Ağustos'ta başlattığı kara harekatından bu yana, Zeytun Mahallesi'nde 1500'den fazla evin tamamen yıkıldığını ve mahallenin güneyinde ayakta hiçbir bina kalmadığını bildirdi.

İsrail ordusunun, iş makinelerinin yanı sıra bomba yüklü robotlar kullanarak günde 7 yeri patlattığını, "Quadcopter" tipi dronlarla da evlerin çatılarına patlatıcılar attığını aktaran Basal, bu silahların yıkımın boyutunu artırdığını belirtti.

Basal, mahalle sakinlerinin yüzde 80'inin Gazze kentinin batısı ya da kuzeyine göç ettiğini ifade etti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.