Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2026 14:45

Düzenli kolajen kullanımı sağlığı nasıl etkiliyor?

Araştırmaya göre, düzenli kolajen takviyesinin ciltteki elastikiyeti artırdığı, kas yapısını iyileştirdiği, eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiği tespit edildi.

Düzenli kolajen kullanımı sağlığı nasıl etkiliyor?

Uluslararası araştırmacılar, ölü cilt hücrelerini yenileme, organları koruma ve kanın pıhtılaşmasında temel rol oynayan kolajen proteinin günlük alımının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. 113 vakanın incelendiği araştırma, 7 bin 983 katılımcıyla yürütüldü.

Düzenli kolajen alımının ciltteki elastikiyeti artırdığını, kas yapısını iyileştirdiğini, kas-iskelet sistemi ve eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiğini tespit eden araştırmacılar, bu proteinin, eklemlerde görülen romatizmanın neden olduğu ağrıyı ve sertliği hafiflettiğini belirledi.

Öte yandan araştırmacılar, kolajen alımının ağız sağlığı ile kardiyometabolik açılardan "karışık sonuçlar" verdiğini belirtti.

Vücutta doğal olarak üretilen ve yaşla azalan protein türü olan kolajen, cilt, tırnak, kemik, tendon ve kıkırdak gibi bağ dokularını destekliyor ve güçlendiriyor.

Araştırmanın sonuçları "Aesthetic Surgery Journal Open Forum"da yayımlandı.

ETİKETLER
Araştırma
Sıradaki Haber
Gazzeliler, soykırımcı İsrail'in yıkım ve ablukasına topraklarında üretim yaparak direniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
DDKKM bakiyesi 100 milyon dolara geriledi
15:24
Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alacak
15:22
İletişim Başkanı Duran, Necmettin Erbakan'ı andı
15:05
Kooperatif yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili yönetmelikte değişiklik
14:58
Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara ilişkin dünyadan "itidal" çağrısı
15:21
Hizmet ihracatına yenilik destekler yeniden düzenlendi
Artos Dağı'nın zirvesinde tipi ve fırtına etkili oldu
Artos Dağı'nın zirvesinde tipi ve fırtına etkili oldu
FOTO FOKUS
Yaren Leylek ve Adem Amca yeniden bir arada
Yaren Leylek ve Adem Amca yeniden bir arada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ