Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2026 15:52

Pakistan ordusu: Afganistan ile karşılıklı saldırılarda 12 Pakistan askeri hayatını kaybetti

Pakistan ordusu, Afganistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusu: Afganistan ile karşılıklı saldırılarda 12 Pakistan askeri hayatını kaybetti

The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, iki ülke arasındaki saldırılara yönelik basın açıklaması yaptı.

Chaudhry, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarında Afganistan genelinde 22 noktadaki askeri hedeflerin vurulduğunu ve en az 83 mevzinin imha edildiğini söyledi.

Afganistan'ın saldırılarında 12 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, 27 askerin yaralandığını belirten Chaudhry, ülkesinin düzenlediği saldırılarda "274 Taliban savaşçısının" öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Geo News kanalının haberinde de Pakistan hükümetinin, ülke genelinde özel veya ticari insansız hava araçlarının uçuşlarını yasakladığı aktarıldı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat'ta, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

⁠Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

ETİKETLER
Pakistan Afganistan
Sıradaki Haber
Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara ilişkin dünyadan "itidal" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında iddianame
17:05
Mihalgazi Belediye Başkanı’na hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı
16:33
Baba ve 14 aylık kızının yaralanmasına ilişkin iddianame hazırlandı
16:25
Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti
16:17
Sağlık Bakanlığı'ndan "okullarda uyuşturucu testi" iddialarına yalanlama
16:14
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 4 yerleşim birimini ele geçirdik
İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde "bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı" yapıldı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde "bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı" yapıldı
FOTO FOKUS
Yaren Leylek ve Adem Amca yeniden bir arada
Yaren Leylek ve Adem Amca yeniden bir arada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ