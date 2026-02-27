Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.02.2026 14:52

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kitle fonlama platformlarının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB) üyeliklerine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik

Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kitle fonlama platformlarının Birliğe üyelikleri statü değişikliğinin yayımlandığı bugünden itibaren 3 ay içinde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Birlik üyelikleri ise Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) faaliyet izni aldıkları tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ve kitle fonlama platformlarına Birlik yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin komitesinde 1’er temsilci ile temsil hakkı tanındı. Böylece Birliğin yönetim kurulu üye sayısı 11’den 13'e, denetleme kurulu üye sayısı 5’ten 7’ye ve disiplin komitesi üye sayısı 5’ten 7’ye yükseldi.

Yeni üyelik yapısına göre Birlik bünyesinde, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Meslek Komitesi, Kitle Fonlama Platformları Meslek Komitesi ve Yatırım Bankaları Meslek Komitesi oluşturulacak.

Birliğin her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantıları, statü değişikliği çerçevesinde her yıl kasım ayı içinde yapılacak.

2024 yılı mayıs ayında yapılan seçimle 2 yıllık göreve gelen mevcut yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin komitesi üyelerinin görev süreleri 2026 yılı kasım ayı içinde yapılacak seçimli olağan genel kurula kadar devam edecek.

Söz konusu kararnameyle Birliğe yönelik bağımsız denetim statü değişikliği ile zorunlu hale getirildi. Üyelerin ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilen aidat ve gider payı ödemeleri mart ve temmuz ayları olarak değiştirildi.

Kripto Para
