Ekonomi
AA 27.02.2026 14:20

Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. 2026 yılı ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 33'üncü aya taşımıştır" dedi.

Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, 2026 yılı ocak ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. 2026 yılı ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 33'üncü aya taşımıştır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranının geçen senenin aynı ayına göre birer puan azalarak sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 11 olduğunu bildirdi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal ve ekonomik refah artışının temel unsurlarından olan istihdam artışını desteklemek amacıyla, bir yandan emek yoğun sektörlerdeki istihdamı gözetiyor, diğer taraftan istihdamın niteliğini artırmak için yeni programları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Potansiyel iş gücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmek, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak, üretim odaklı becerilerini geliştirmek ve böylece genç istihdamını artırmak amacıyla GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) programını hayata geçiriyoruz. Firmalarımızın finansmana erişimlerini artırmak, yatırım ve istihdamı desteklemek amacıyla yeni destek programlarını uygulamaya alıyoruz."

Bu kapsamda tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere sunulan çalışan başına destek tutarını 3500 Türk lirasına yükselttiklerini, destek kapsamına büyük ölçekli firmaları da dahil ettiklerini, ayrıca imalat sanayisinde özellikle KOBİ'lere yönelik 100 milyar Türk lirası büyüklükte yeni bir finansman programını başlattıklarını hatırlatan Cevdet Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımız ile dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirme perspektifi içinde sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

