Filistin: İsrail, Batı Şeria'yı ilhak çağrılarıyla işlenen suçlara açıkça siyasi kılıf uyduruyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminden bakanların Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi.

Batı Şeria’da İsrail'in "egemenlik sağlaması ve Filistin yönetiminin tasfiyesi" yönündeki açıklamalarını kınayan Filistin yönetimi, bakanların "İsrail işgalinin tek taraflı ve yasadışı uygulamalarını itiraf ettiğini" belirtti.

Filistin yönetimi, İsrailli yetkililerin açıklamalarıyla "yerleşimcilerin işledikleri suçlara açıkça siyasi kılıf uydurduğunu ve bu saldırıları artırmaya teşvik ettiğini" vurguladı.

Açıklamada, "Bu açıklamalar, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına, mülklerine ve kutsal mekanlarına yönelik işgali meşrulaştırmaya dönük ırkçı ve sömürgeci bir anlayışı yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Filistin yönetimi, Tel Aviv hükümeti tarafından yapılan açıklamaların "ciddiyetle değerlendirilmesi, uluslararası hukukun gereğinin yapılması ve iki devletli çözümün korunması" gerektiğini kaydetti.

Gazze'yi işgal ve Batı Şeria'yı ilhak çağrısı

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Kudüs'te yasadışı yerleşim birimlerine destek için düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında tek bir devlet olacak, o da Yahudi halkının devleti olacak." ifadelerini kullandı.

Cohen, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinde "Batı Şeria'da egemenlik ilan edilmesi" gerektiğini belirtti.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise aynı etkinlikte, yerleşimlerin genişletilmesinin yanı sıra Batı Şeria'da İsrail egemenliği sağlanması çağrısında bulunarak, "Egemenliği uyguladığımızda gerçek bir şey başarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende Batı Şeria'da egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakın oldukları yönünde açıklamalarda bulunmuştu.