AA 27.08.2025 21:46

DSÖ: Gazze'de halihazırda 15 bin 800'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de halihazırda 15 bin 800'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

DSÖ: Gazze'de halihazırda 15 bin 800'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"DSÖ, bu sabah 62 refakatçisiyle 18 çocuk ve 1 yetişkin hastayı Gazze'den Ürdün'e tahliye etti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk 7 bin 600'den fazla hastanın tıbbi tahliyesini desteklediklerine işaret etti.

Gazze'de halihazırda 15 bin 800'den fazla kritik hastanın, alamadığı acil özel bakım nedeniyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, Ürdün hükümetine sürekli desteği için teşekkür etti.

Ghebreyesus, daha fazla ülkeye, acil bakıma ihtiyaç duyan daha fazla Gazzeli hastayı kabul ederek hayat kurtarmaya yardımcı olmaları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya da tıbbi tahliye yolunun yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Barış, en iyi ilaçtır." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
