UNRWA Genel Komiseri: Gazze’de açlık herkesi yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum etti

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Gazze’de güvenli bir yer yok. Kimse güvende değil" etiketiyle paylaştığı mesajında, Gazze'de insani krize ilişkin açıklamada bulundu.

Lazzarini, Gazze’deki Filistinlilerin kaderinin ya İsrail ordusunun bombardımanında ya da abluka nedeniyle açlıktan ölmek olduğunu ifade etti.

UNRWA Genel Komiseri, "Yaklaşık 700 gün geçti, insanlar hala öldürülüyor ve yaralanıyor; İsrail ordusu operasyonlarını yoğunlaştırıp genişletiyor. Hastaneler, okullar, sığınaklar ve evler her gün bombalanıyor. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve insani yardım görevlileri modern tarihte hiçbir çatışmada görülmemiş bir biçimde öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

Derhal ateşkesin sağlanması ve sorumluların yargılanması çağrısını yineleyen Lazzarini, şunları kaydetti:

“Açlık herkesi yavaş ve sessiz bir ölüme mahkûm ediyor. İnsanlar çaresizce yemek ararken can veriyor. Tüm bunlar İsrail’in cezasız kalması nedeniyle oluyor. Yaşanan vahşet sadece talihsiz olaylar olarak nitelendiriliyor. Açlık ise hala inkar ediliyor.

Filistinlilerin hayatına ve kimliğine yönelik bu ağır saldırıları hiçbir şey mazur gösteremez. Yeryüzündeki bu cehennemi sona erdirmek için artık harekete geçme, cesaret gösterme ve siyasi irade ortaya koyma zamanı geldi."