ABD'de okula silahlı saldırı: 3 kişi öldü 20 kişi yaralı

Yerel kaynaklar, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı.

Olayda 8 ve 10 yaşlarında 2 öğrenci hayatını kaybetti, saldırıyı düzenleyen kişi intihar etti. 20 kişi yaralandı.

Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve "halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını" bildirdi.

Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadesini kullandı.