Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2025 19:10

ABD'de okula silahlı saldırı: 3 kişi öldü 20 kişi yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis’te bir Katolik okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

ABD'de okula silahlı saldırı: 3 kişi öldü 20 kişi yaralı

Yerel kaynaklar, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı.

Olayda 8 ve 10 yaşlarında 2 öğrenci hayatını kaybetti, saldırıyı düzenleyen kişi intihar etti. 20 kişi yaralandı.

Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve "halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını" bildirdi.

Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in öldürdüğü foto muhabirin oğlu: Dünyaya gerçeği ulaştırmak için sürekli çalıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:47
Yürüyüş yaparken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
20:27
UNRWA Genel Komiseri: Gazze’de açlık herkesi yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum etti
20:16
BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze halkının yaşadığı kıtlık ve insani durum konuşuldu
19:57
Filistin yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'da sürdürdüğü tehlikeli tırmanışı kınıyor ve reddediyoruz
19:32
Cilvegözü ve Öncüpınar gümrük kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek
19:01
Şişhane Metro İstasyonu'nun CHP etkinliği nedeniyle kapatıldığı iddialarına yalanlama
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ