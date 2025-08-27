Açık 28.6ºC Ankara
Dünya
AA 27.08.2025 15:09

Gazze'de can kaybı son 24 saatte 76 artarak 62 bin 895'e çıktı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak, 62 bin 895’e yükseldi.

Gazze'de can kaybı son 24 saatte 76 artarak 62 bin 895'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 ölü ve 298 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 886 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 158'e, yaralananların sayısının da 15 bin 843'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 895'e, yaralıların sayısının 158 bin 927'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 313’e yükseldiği, bunlardan 119’unun ise çocuk olduğu hatırlatıldı.​​​​​​​

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
