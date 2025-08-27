Açık 27.8ºC Ankara
Dünya
AA 27.08.2025 13:44

Rusya: Ukrayna'da Avrupalı birliklerin konuşlanma olasılığına olumsuz bakıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da güvenlik garantileri kapsamında Avrupalı birliklerin konuşlanması olasılığına olumsuz baktıklarını belirterek, bölgede NATO altyapısı bulunmasının çatışmanın çıkmasındaki gerekçelerden biri olduğunu söyledi.

Rusya: Ukrayna'da Avrupalı birliklerin konuşlanma olasılığına olumsuz bakıyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki çeşitli konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunun gündemdeki önemli konular arasında yer aldığını belirten Peskov, "Ama şu anda bu konu hakkında kamuya açık bir şekilde değerlendirme yapmak istemiyoruz. Bunu genel verim açısından faydalı bulmuyoruz." diye konuştu.

Avrupalı birliklerin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'da konuşlanma olasılığını değerlendiren Peskov, "Olumsuz yaklaşıyoruz. Aslında Avrupalı birlikler bulunmuyor, bunların çoğu NATO üyesi olan belirli ülkelerin birlikleri. Ukrayna'da NATO altyapısı bulunması da çatışmanın çıkmasındaki gerekçelerden biriydi." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki temasların daha yüksek düzeyde yapılmasına yönelik soruya "Daha yüksek veya en yüksek seviyede temasların, daha etkin bir hale gelebilmesi için çok iyi bir şekilde hazırlanılması gerekiyor." yanıtını verdi.

ABD ile temasların sürdüğünü belirten Peskov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın çabaları gerçekten de bu karmaşık ve bizim başlatmadığımız uzun süreli çatışmanın çözümüne yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya ile Ukrayna heyet başkanları arasındaki temasların da sürdüğünü, iki ülke heyetleri arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun ne zaman yapılacağının ise henüz somutlaşmadığını kaydetti.

Rusya Ukrayna NATO Avrupa Birliği
