BM: Gazzeli çocuklar üst üste üçüncü kez bu fırsatı kaçıracak

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni eğitim yılının yaklaştığını duyuran Dujarric, "Gazzeli çocuklar üst üste üçüncü kez bu fırsatı kaçıracak. Eğitim temel bir haktır ve hiçbir çocuk bu haktan mahrum bırakılmamalıdır." dedi.

Genel Sekreter Sözcüsü, Gazzeli çocukların "eğitime erişiminin korunması" gereğine değinerek, Gazze'de okulların açılması ve Filistinli çocukların eğitim hakkının "yeniden sağlanması" konusunda çağrıda bulundu.

Dujarric, bölgedeki mevcut krizin "Gazze'deki yeni neslin tümünün geleceğini tehdit ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze şehrinde saldırılar yoğunlaştı

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Gazze şehri ve çevresinde İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaştığını, "insanların yaralanmasına, ölümüne, yıkıma ve yerinden edilmelere" neden olmaya devam ettiği bilgilerini paylaştı.

Dujarric, "Birçok kuruluşun Gazze Şeridi'ne barınak malzemesi getirme girişimleri İsrail yetkilileri tarafından reddediliyor. Burada defalarca belirttiğimiz gibi, sivillerin zorla göç ettirildiği ve defalarca yerinden edildiği birçok çadır ve branda eskidi ve acilen yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Gazze'de açlık ve kıtlığa çözüm adına yapılan hava yardımlarını değerlendiren Dujarric, bu yardımların BM aracılığıyla çok daha sistemli ve risksiz yapılabileceğini vurguladı.

Sözcü Dujarric, "İşe yarayan bir sistem var. Bu yılın başlarında gerçekleşen ateşkes sırasında da işe yaradı. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Bırakın işimizi yapalım. Bizimle işbirliği yapan uluslararası STK'lar işimizi yapsın, böylece riskli ve maliyetli hava yoluyla yardımlara gerek kalmaz." diye konuştu.