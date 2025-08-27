Açık 22.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 27.08.2025 22:46

İsrail halkı Gazze’de hiç kimseyi masum görmüyor

İsrail’de yapılan bir anket, Yahudi toplumunun büyük bölümünün “Gazze’de masum insan yok” inancını benimsediğini ortaya koydu. Filistinlilere yönelik nefret dili sıradanlaştı, soykırımı meşrulaştıran zihniyet kitleselleşti.

İsrail’de yapılan son araştırma, toplumun Filistinlilere bakışında çarpıcı ve endişe verici bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Akor Merkezi’nin Ağustos ayında yayımladığı anket sonuçlarına göre, İsrailli Yahudilerin büyük çoğunluğu “Gazze’de masum insan yok” düşüncesini benimsiyor.

Toplamda her üç İsrailliden ikisi bu görüşe katılırken, Yahudi toplumunda oran yüzde 76’ya yükseliyor. Katılımcıların yüzde 42’si bu ifadeye “tamamen”, yüzde 34’ü ise “kısmen” destek veriyor.

Bu söylem yalnızca iktidar yanlılarıyla sınırlı değil. Muhalefet cephesinde bile katılım yüksek: Yahudi muhalefet seçmenlerinin yarısından fazlası “Gazze’de masum yok” görüşünü paylaşıyor. Araştırmaya göre, İsrail toplumunda farklı siyasi kamplar arasındaki ayrımlar bir yana, Gazze halkının topyekûn hedef haline getirildiği görülüyor.

Uzmanlar, bu zihniyetin Filistinlilere yönelik nefret dilini sıradanlaştırdığını ve soykırımı meşrulaştıran bir toplumsal zemin yarattığını vurguluyor. “Masum yok” algısının yaygınlaşması, sivillere yönelik şiddeti olağanlaştırıyor ve savaşın yıkıcı sonuçlarını normalleştiriyor.

Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
DSÖ: Gazze'de halihazırda 15 bin 800'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
OKUMA LİSTESİ