İsrail halkı Gazze’de hiç kimseyi masum görmüyor

İsrail’de yapılan son araştırma, toplumun Filistinlilere bakışında çarpıcı ve endişe verici bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Akor Merkezi’nin Ağustos ayında yayımladığı anket sonuçlarına göre, İsrailli Yahudilerin büyük çoğunluğu “Gazze’de masum insan yok” düşüncesini benimsiyor.

Toplamda her üç İsrailliden ikisi bu görüşe katılırken, Yahudi toplumunda oran yüzde 76’ya yükseliyor. Katılımcıların yüzde 42’si bu ifadeye “tamamen”, yüzde 34’ü ise “kısmen” destek veriyor.

Bu söylem yalnızca iktidar yanlılarıyla sınırlı değil. Muhalefet cephesinde bile katılım yüksek: Yahudi muhalefet seçmenlerinin yarısından fazlası “Gazze’de masum yok” görüşünü paylaşıyor. Araştırmaya göre, İsrail toplumunda farklı siyasi kamplar arasındaki ayrımlar bir yana, Gazze halkının topyekûn hedef haline getirildiği görülüyor.

Uzmanlar, bu zihniyetin Filistinlilere yönelik nefret dilini sıradanlaştırdığını ve soykırımı meşrulaştıran bir toplumsal zemin yarattığını vurguluyor. “Masum yok” algısının yaygınlaşması, sivillere yönelik şiddeti olağanlaştırıyor ve savaşın yıkıcı sonuçlarını normalleştiriyor.