Rusya’dan Kiev’e büyük saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransız haber ajansı AFP muhabirleri, gece boyunca şiddetli patlamaların Kiev semalarını aydınlattığını ve gökyüzünde duman sütunlarının yükseldiğini bildirdi.

En az bir füzenin hava savunma sistemlerince vurulduğu görüldü.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “başkente yönelik büyük bir saldırının” devam ettiğini söyledi. Hava savunma güçlerinin faaliyette olduğunu belirten Kliçko, halkı sığınaklarda kalmaya çağırdı.

Halk sığınaklara indi

AFP muhabirleri, yaklaşık 100 kişinin metro istasyonunda geceyi geçirdiğini aktardı. Bazı kişiler uyku tulumlarında yatarken, bazıları evcil hayvanlarını yanına aldı. Gençler ise endişe içinde bombardımanın sona ermesini bekledi.

Acil servis ekiplerinin Darnitskiy, Dniprovsky ve Şevçenkivskiy bölgelerinde çalıştığı, bazı konutlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Diplomasi sonuçsuz kaldı

Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler, savaşı bitirme yönünde somut ilerleme sağlamadı.

Kremlin, Ukrayna lideri Zelenski’nin Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme teklifini yanıtsız bıraktı ve her gün yeni şartlar öne sürdü.