Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 28.08.2025 06:12

Rusya’dan Kiev’e büyük saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rusya’nın düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla sarsıldı. Kent yetkilileri, saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu. Ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğu açıklandı.

Rusya’dan Kiev’e büyük saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransız haber ajansı AFP muhabirleri, gece boyunca şiddetli patlamaların Kiev semalarını aydınlattığını ve gökyüzünde duman sütunlarının yükseldiğini bildirdi.

En az bir füzenin hava savunma sistemlerince vurulduğu görüldü.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “başkente yönelik büyük bir saldırının” devam ettiğini söyledi. Hava savunma güçlerinin faaliyette olduğunu belirten Kliçko, halkı sığınaklarda kalmaya çağırdı.

Halk sığınaklara indi

AFP muhabirleri, yaklaşık 100 kişinin metro istasyonunda geceyi geçirdiğini aktardı. Bazı kişiler uyku tulumlarında yatarken, bazıları evcil hayvanlarını yanına aldı. Gençler ise endişe içinde bombardımanın sona ermesini bekledi.

Acil servis ekiplerinin Darnitskiy, Dniprovsky ve Şevçenkivskiy bölgelerinde çalıştığı, bazı konutlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Diplomasi sonuçsuz kaldı

Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler, savaşı bitirme yönünde somut ilerleme sağlamadı.

Kremlin, Ukrayna lideri Zelenski’nin Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme teklifini yanıtsız bıraktı ve her gün yeni şartlar öne sürdü.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Kiev
Sıradaki Haber
Cezayir: İsrail Filistinli gazetecileri kasten öldürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
Güney Kore sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklıyor
07:13
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
06:47
Google, küçük ekip yöneten yöneticilerin yüzde 35’ini işten çıkardı
06:47
ChatGPT için ebeveyn denetimi geliyor: OpenAI, intihar davası sonrası harekete geçti
06:30
Asteroid Bennu’dan getirilen örneklerde Güneş Sistemi’nden daha eski yıldız tozu bulundu
06:28
Yapay zeka terapistleri yasaklanabilir: Yeni düzenlemeler gündemde
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
Besiciler, meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ