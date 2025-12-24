Puslu 7.4ºC Ankara
Türkiye
AA 24.12.2025 10:04

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Sivas'ta öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında, sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 14 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Alahacı köyünden Yıldız beldesindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne öğrenci taşıyan okul servisinin, buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

İhbarın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiği ve yaralılara ivedilikle ilk müdahalelerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile sürücünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

ETİKETLER
Sivas Trafik Kazası
