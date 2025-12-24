Puslu 7.4ºC Ankara
Türkiye
AA 24.12.2025 10:00

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında terör örgütünün eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabalarının da yer aldığı şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu L.A.A.A, A.S.K.A, M.F.Y.A, A.S.F.A, S.A.H.K, S.S.M.H, W.K.A.A, Y.İ.A.A, M.A.M. ve G.A.A.A. yakalandı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 20 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

