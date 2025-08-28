Açık 26ºC Ankara
AA 28.08.2025 10:36

ABD, Danimarka'nın içişlerine müdahale edildiği iddialarına "Sakin olun" yanıtını verdi

Danimarka'nın, en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları sonrası ülkedeki en üst düzey ABD'li diplomatı Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından ABD, "Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz." karşılığını verdi.

ABD, Danimarka'nın içişlerine müdahale edildiği iddialarına "Sakin olun" yanıtını verdi

Danimarka'nın, ABD vatandaşlarının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi olan Maslahatgüzar Mark Stroh'u dün Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından Washington'dan tepki geldi.

CBS News'in haberine göre, Beyaz Saray'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, bu duruma "Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de yaptığı açıklamada, Grönland'daki ABD vatandaşlarının şahsi eylemleri hakkında yorum yapmayacaklarını, vatandaşların eylemlerini kontrol etmediklerini belirtti.

Sözcü, ABD'nin, NATO müttefiki olarak Danimarka ile ilişkilerine değer verdiğini ifade ederek, Dışişleri Bakanlığına çağırılan Stroh'un Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile "üretken bir görüşme" yaptığını kaydetti.

Danimarka'da yayın yapan DR haber sitesi, daha önce yayımladığı bir raporda, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş, Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini öne sürmüştü.

