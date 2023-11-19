Filistin: İsrail, Gazze'ye saldırmak için asılsız haberler üretti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bir İsrail savaş helikopterinin 7 Ekim'de İsrail içlerine sızan Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İsrail basınına göre, polisin yaptığı soruşturma sonucu, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de Gazze sınırındaki İsrail kentlerine sızan Hamaslılarla birlikte bölgede düzenlenen bir festivale katılan sivillere de ateş açtığı ortaya çıktı. Bu demek oluyor ki, İsrail polisinin ve ordusunun herkesi öldürmesine olanak tanıyan Hannibal Protokolü devreye sokulmuş ve yerleşim birimlerinin olduğu bölgede büyük bir yıkım gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soruşturma sonucunun, özellikle bombalanan evlerde yangın çıktığını gösteren fotoğraf ve videolar başta olmak üzere 7 Ekim'de bölgede meydana gelen yıkım ve öldürme olaylarıyla ilgili İsrail basınında yer alan haberlerin asılsız olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, medya kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve devlet başkanlarına bu meseleyi ele alma, İsrail basınında buna ilişkin yer alan haberlere dikkat etme ve buna binaen konumlarını gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Netanyahu'dan açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasını "gerçeğin tamamen tersine çevrilmesi" olduğunu savunan Netanyahu, söz konusu açıklama nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı hedef aldı.

Netanyahu, "Geçmişte Holokost'un varlığını inkar eden Ebu Mazen (Abbas), bugün 'Hamas katliamının' varlığını inkar ediyor ve bu kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Dişişleri Bakanlığının Netanyahu'dan gelen bu açıklamadan kısa süre sonra söz konusu açıklamayı sosyal medya hesaplarından kaldırdığı görüldü.

Haaretz gazetesinin dünkü haberinde, polis tarafından yapılan soruşturmada, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslılarla birlikte bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivillere de ateş açtığı belirtilmişti. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

Hannibal Protokolü, ordunun, bir askerin kaçırılmasını önlemek için gerekli her türlü eylemi yapmasına izin vermesi ve kaçırılanla birlikte kaçıranın da öldürülmesi anlamına geliyor.