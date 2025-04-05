Parçalı Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.04.2025 17:00

Filistin Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanelerinde 350'den fazla çocuk tutuluyor

Filistinli 350'den fazla çocuğun uluslararası hukuka aykırı şekilde ağır koşullar altında İsrail hapishanelerinde tutulduğu bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanelerinde 350'den fazla çocuk tutuluyor

Her yıl 5 Nisan'da kutlanan "Filistin Çocuk Günü" münasebetiyle Filistin Esirler Medya Ofisi açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin, Filistinli çocuklara yönelik suçlarında benzeri görülmemiş bir artış gözleniyor. Ayrıca çocuklar hapishanelerde işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve hak mahrumiyeti gibi sistematik suçlara maruz bırakılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 100'den fazlası idari tutuklu olmak üzere 350'den fazla çocuğun uluslararası hukuka aykırı şekilde ağır koşullar altında İsrail hapishanelerinde tutulduğu bilgisi verilerek 7 Ekim 2023'ten sonra özellikle Kudüs ve Batı Şeria'da 1200'den fazla çocuğun gözaltına alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nden alıkonulan birçok çocuğun akıbetinin ise hala bilinmediğine dikkat çekildi.

Hukuka aykırı politikalar 17 yaşındaki Ahmed'in canına mal oldu

İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının Silvad kasabasından 17 yaşındaki Velid Ahmed'in Megiddo Hapishanesi'nde şehit olmasıyla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çocuk mahkumlar meselesi işgalcilerin işlediği suçların açık bir delilidir ve onlara yönelik kötü muameleler açık bir savaş suçu teşkil ediyor.

Uluslararası kurumları sorumluluklarını üstlenmeye, işgalcilerin hesap vermesini sağlamak ve Filistinli çocukları onun zulmünden kurtarmak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Ahmed'in, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde "açlık" ve "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Çocuk
Sıradaki Haber
Gazzeli çocuklar katil İsrail'in kıskacında hayatta kalmaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi
17:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının ortak bir alfabeye kavuşması en önemli beklentilerimizden birisi
17:44
Cep telefonu ve yakın takip nedeniyle 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı
17:39
Anadolu Ajansı 105'inci yaşını kutluyor
16:49
Kayseri'de 320 bin lira değerinde sahte tişört ele geçirildi
16:25
Gazzeli çocuklar katil İsrail'in kıskacında hayatta kalmaya çalışıyor
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ