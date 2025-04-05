Filistin Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanelerinde 350'den fazla çocuk tutuluyor

Her yıl 5 Nisan'da kutlanan "Filistin Çocuk Günü" münasebetiyle Filistin Esirler Medya Ofisi açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin, Filistinli çocuklara yönelik suçlarında benzeri görülmemiş bir artış gözleniyor. Ayrıca çocuklar hapishanelerde işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve hak mahrumiyeti gibi sistematik suçlara maruz bırakılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 100'den fazlası idari tutuklu olmak üzere 350'den fazla çocuğun uluslararası hukuka aykırı şekilde ağır koşullar altında İsrail hapishanelerinde tutulduğu bilgisi verilerek 7 Ekim 2023'ten sonra özellikle Kudüs ve Batı Şeria'da 1200'den fazla çocuğun gözaltına alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nden alıkonulan birçok çocuğun akıbetinin ise hala bilinmediğine dikkat çekildi.

Hukuka aykırı politikalar 17 yaşındaki Ahmed'in canına mal oldu

İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının Silvad kasabasından 17 yaşındaki Velid Ahmed'in Megiddo Hapishanesi'nde şehit olmasıyla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çocuk mahkumlar meselesi işgalcilerin işlediği suçların açık bir delilidir ve onlara yönelik kötü muameleler açık bir savaş suçu teşkil ediyor.

Uluslararası kurumları sorumluluklarını üstlenmeye, işgalcilerin hesap vermesini sağlamak ve Filistinli çocukları onun zulmünden kurtarmak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Ahmed'in, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde "açlık" ve "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.