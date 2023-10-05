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Dünya
AA 05.10.2023 12:19

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Yüzlerce fanatik Yahudi, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
[Fotograf: AA]

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde sabah namazının ardından varlığını artıran İsrail polisi, demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

Sabah saatlerinden itibaren Yahudiler, Sukot Bayramı'na özel tahta çubuklarla sarılı bitkilerle Eski Şehir bölgesine geldi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sukot Bayramı'nın altıncı gününde, 832 fanatik Yahudi, İsrail polisi denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü

Böylece 29 Eylül'de başlayan ve bir hafta devam edecek Sukot Bayramı'nda şu ana kadar 5 bin 57 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş oldu.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarının öğle namazından sonra da devam etmesi bekleniyor. Yahudilerin cuma günleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verilmiyor.

İsrail'de hahambaşılığı Mescid-i Aksa baskınlarına izin vermiyor

İsrail'deki Hahambaşılığı fetvaları doğrultusunda, Yahudilerin çoğu Mescid-i Aksa'ya baskın eylemlerinden uzak duruyor.

Ancak radikal Yahudi bazı gruplar, Mescid-i Aksa'nın yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa etme çağrıları eşliğinde İsraillileri Aksa'da dini ritüeller yapma gerekçesiyle baskınlara teşvik ediyor.

Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Mescid-i Aksa'yı 1994'ten beri himayesinde tutan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin kutsal mekana girmesini baskın diye niteliyor.

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Mescid-i Aksa
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