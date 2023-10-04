Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü

Binlerce Yahudi sabah saatlerinden itibaren Sukot Bayramı'na özel tahta çubuklarla sarılı bitkilerle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı fanatik Yahudilerin, Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu'nun (Via Dolorasa) ikinci durağı, Hazreti İsa'nın cezalandırıldığına inanılan Kırbaçlama Kilisesi önünde yere tükürdüğü görüldü.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hristiyanların ve kutsal mekanlarının önünde taciz amaçlı yere tükürdüğü tespit edilen biri çocuk toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail Polisi Kudüs Emniyet Müdürü Doron Turgeman'ın konuya ilişkin, "Hristiyanlara taciz, hakaret ve diğer nefret suçlarıyla mücadele için özel bir soruşturma ekibi kurulması, sivil ve üniformalı personelin artırılması, teknolojik imkanların seferber edilmesi talimatı verdiği" belirtildi. Ayrıca, bu eylemlerde bulunanlara para cezası uygulanması için gerekli idari değişikliklerin üzerinde çalışılacağı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanlara, din adamlarına ve kutsal mekanlarına saldırılarında son yıllarda artış yaşanıyor. Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçluyor.