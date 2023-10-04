Az Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.10.2023 12:37

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Fanatik Yahudi yerleşimciler "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde sabah namazının ardından varlığını artıran İsrail polisi, demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce Yahudi, Sukot Bayramı'na özel tahta çubuklarla sarılı bitkilerle Eski Şehir bölgesine geldi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sukot Bayramı'nın beşinci gününde 1040 fanatik Yahudi, İsrail polisi denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Böylece 29 Eylül'de başlayan ve bir hafta devam edecek Sukot Bayramı'nda şu ana kadar 3 bin 830 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş oldu.

Öte yandan, bazı Yahudiler de Mescid-i Aksa'nın kapılarında ayin düzenledi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarının öğle namazından sonra da devam etmesi bekleniyor.

İsrail'de hahambaşılığı Mescid-i Aksa baskınlarına izin vermiyor

İsrail'deki Hahambaşılığı fetvaları doğrultusunda, Yahudilerin çoğu Mescid-i Aksa'ya baskın eylemlerinden uzak duruyor.

Ancak radikal Yahudi bazı gruplar, Mescid-i Aksa'nın yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa etme çağrıları eşliğinde İsraillileri Aksa'da dini ritüeller yapma gerekçesiyle baskınlara teşvik ediyor.

Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Mescid-i Aksa'yı 1994'ten beri himayesinde tutan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin kutsal mekana girmesini baskın diye niteliyor.

ETİKETLER
Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Azerbaycan: Fransa'nın, Ermenistan'ı silahlandırmaya çalışması kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
100 kişiye mezar olan bina projesiz ve ruhsatsız yapılmış
14:18
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
14:10
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'nun İran'dan geçmesi de söz konusu
13:54
AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek
13:52
Hırvatistan'ın Osijek şehrinde plastik depolama alanında çıkan yangın sürüyor
13:45
Güney Kore, gemi üreticilerine Kuzey'den yoğun siber saldırılar düzenlendiğini iddia etti
Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ