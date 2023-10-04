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Dünya
AA 04.10.2023 12:16

Azerbaycan: Fransa'nın, Ermenistan'ı silahlandırmaya çalışması kabul edilemez

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarını ve Fransa'nın Ermenistan'a silah gönderme girişimlerini kınadı.

Azerbaycan: Fransa'nın, Ermenistan'ı silahlandırmaya çalışması kabul edilemez

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Colonna'nın Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik asılsız iddialarda bulunduğu belirtilerek, "Bunları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." denildi.

Colonna'nın, Karabağ'ı gönüllü olarak terk eden Ermenilerin zorla yerlerinden edildiklerini iddia ederek uluslararası toplumun kafasını karıştırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, "Fransa'nın, Ermenistan'ı mümkün olan her şekilde silahlandırmaya, onu yeniden saldırganlığa ve askeri maceraya dahil etmeye çalışması kabul edilemez. Bu çabalarının, bölgemize önceki müdahale girişimleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağı Fransa için açık olmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Fransız Bakan'ın "Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır" şeklinde beyanda bulunduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili toplantılarının Fransa'nın girişimiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bunlar, Fransa'nın son 30 yıldaki tarafsız arabuluculuk iddiasının tamamen asılsız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hem uluslararası kuruluşların hem de Ermenistan Başbakanı'nın, Azerbaycan'ın antiterör operasyonunun sivil Ermeni sakinlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen Fransız Bakan'ın, Azerbaycan'ın egemen topraklarında attığı meşru adımı suç olarak nitelendirmesi, Fransa'nın bölgedeki beceriksiz politikasının fiyaskoya uğradığını gösteriyor."

Colonna, Ermenistan temaslarında Karabağ'daki gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamış, Ermenistan'a silah göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamıştı.

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Azerbaycan Ermenistan Fransa Dağlık Karabağ
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