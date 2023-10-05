Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 05.10.2023 11:51

Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı

Tayvan’da bugün karaya ulaşan Koinu Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 190 kişi yaralandı.

Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan "kategori 4" seviyesindeki tayfun, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan 5 bin nüfuslu Orkide Adası’nda etkili olan rüzgar araçları savururken, limandaki balıkçı tekneleri battı.

Tayvan’ın başlıca hava yolu şirketleri UNI ve Mandarin Havayolları uçuşların çoğunun iptal edildiğini duyururken, feribot seferleri de durduruldu.

Tayvan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, toplam 46 uçuşun iptal edildiği ancak, yüksek hızlı tren seferlerinin sürdüğü bilgisi verildi.

Tayfundan etkilenen şehirlerde iş ve eğitime 1 günlük ara verildi.

Bugün Tayvan’da karaya ulaşan tayfunun yarına kadar süreceği ve Çin’in Guangdong eyaletine doğru ilerleyerek etkisini kaybedeceği duyuruldu.

ETİKETLER
Tayfun Tayvan
Sıradaki Haber
Biden'ın saldırgan köpeği Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Türkgözü'nde araç çıkışı yüzde 65 arttı
12:26
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
12:17
ABD, Japonya'nın savunmasına olan desteğini yineledi
12:15
SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak
12:06
10 ilde bahis operasyonu: 27 tutuklama
12:06
Suriye'ye yeni bir kara harekatı olacak mı?
Göre Harabeleri milli atletler için "kros sahası" oldu
Göre Harabeleri milli atletler için "kros sahası" oldu
FOTO FOKUS
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ