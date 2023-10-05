Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.10.2023 11:37

Biden'ın saldırgan köpeği Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği, son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 ısırma vakası nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı.

Biden'ın saldırgan köpeği Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
[Fotograf: AFP]

Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve eşi Beyaz Saray'da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsiyor." dedi.

Alexander, "(Jill Biden) Çözümler üzerinde çalışmaya devam ederken, ABD gizli servisinin ve ilgili herkesin sabrı ve desteği için minnettar. Sonraki adımlar değerlendirilirken Commander şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil." ifadelerini kullandı.

Alman çoban köpeği cinsi Commander'in, son olarak geçen ay Beyaz Saray'da gizli servis ajanını ısırmasıyla, 11 kez ısırma vakası kayıtlara geçmişti.

CNN'de çıkan bir haberde ise Commander'in kamuoyuna açıklanmayan başka saldırılarının da olduğu iddia edilmişti.

İki yaşındaki Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

ETİKETLER
Joe Biden
Sıradaki Haber
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Türkgözü'nde araç çıkışı yüzde 65 arttı
12:26
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
12:17
ABD, Japonya'nın savunmasına olan desteğini yineledi
12:15
SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak
12:06
10 ilde bahis operasyonu: 27 tutuklama
12:06
Suriye'ye yeni bir kara harekatı olacak mı?
Göre Harabeleri milli atletler için "kros sahası" oldu
Göre Harabeleri milli atletler için "kros sahası" oldu
FOTO FOKUS
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ