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Dünya
AA 05.10.2023 11:22

Fransa, Nijer'deki birliklerini bu hafta çekmeye başladıklarını açıkladı

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer'deki askeri birliklerini hafta içinden itibaren çekmeye başladıklarını bildirdi.

Fransa, Nijer'deki birliklerini bu hafta çekmeye başladıklarını açıkladı

 

Fransa Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un askeri işbirliklerinin sona ermesi nedeniyle Nijer'de on yıla yakındır görev yapan Fransız askerlerini 24 Eylül'de geri çekme talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Fransa'nın Nijer'deki askeri birliklerini bu hafta çekmeye başladığı ve çekilmenin yıl sonundan önce tamamlanacağı ifade edildi.

Çekilmenin şu ana kadar sorunsuz yapıldığı kaydedilen açıklamada, askerlerin, Nijer ordusuyla koordinasyon içinde çekildiği vurgulandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Nijer yönetimi, Fransa ile askeri anlaşmalarını iptal ettiklerini açıklamış, ülkedeki Fransız askeri birliklerin çekilmesini ve Fransız büyükelçinin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Paris yönetimi, bu talepleri karşılamayacağını açıklasa da Fransız büyükelçi, geçen hafta Paris'e dönmek zorunda kalmıştı.

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