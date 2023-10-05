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Dünya
AA 05.10.2023 12:16

ABD, Japonya'nın savunmasına olan desteğini yineledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Japonya'nın savunmasına olan desteğini yineledi.

ABD, Japonya'nın savunmasına olan desteğini yineledi

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru'yu ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayan Austin, ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Austin, "Çin'in zorlayıcı davranışları, Kuzey Kore'nin tehlikeli provokasyonları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı pervasızca yürüttüğü savaş gibi önemli ortak zorluklarla karşı karşıyayız." dedi.

Austin, bu tehlikelere karşı, ABD'nin Japonya'yı savunmaya kararlı bir şekilde bağlı olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin iyiye gittiğini vurgulayan Austin "Bu, ABD ve Japonya ittifakında tarihi bir ivmelenme zamanı. İki ülke arasındaki stratejik uyum emsalsiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin Kuzey Kore tehdidine karşı ağustosta yapılan Camp David Zirvesi'nde bir araya geldiğini hatırlatan Austin, "karşılıklı savunmaya yönelik çizilen rotaları yerine getirmekte kararlıyız" vurgusu yaptı.

Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler'in, eylülde Güney Çin Denizi’nde ortak düzenlediği tatbikata dikkati çeken Austin, Japonya'nın Avustralya gibi müttefiklerle yakın işbirliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kihara, Tomahawk seyir füzelerinin erken teslim alınacağını açıkladı

Görüşmeye ilişkin Japon Bakan Kihara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini, planlanandan bir yıl önce, 2025 mali yılında teslim alacağını bildirdi.

Japon Bakan, tedarikin erkene çekilmesinin, ülkesinin, savunma kapasitelerinin daha erken ve büyük ölçüde güçlendirilmesine katkı sağlayacağını anlattı.

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